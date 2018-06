ALS hastalarına 'Boğaz Turu' morali

-İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler'in açıklamaları

- ALS MNH Derneği 21 Haziran Dünya ALS Günü sebebiyle İstanbul Boğazı’nda eğlence düzenledi.

Vapurda düzenlene eğlenceye ALS MNH Derneği Başkanı aynı zamanda Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler ve ALS hastaları ile yakınları katıldı.

Eminönü iskelesinden hareket eden vapur, İstanbul Boğazı’nda tur atarken, TRT Müzik sanatçıları da vapur içerisinde şarkılar seslendirerek hasta ve yakınlarına eğlenceli dakikalar yaşattı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in de destek verdiği organizasyonda özel bilgisayar yardımıyla açıklama yapan İsmail Gökçek şu ifadelere yer verdi: "Hep 'Neden 21 Haziran Dünya ALS Günü seçilmiştir?' diye düşünmüşümdür. Bu gün, yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesidir. Hasta olanlar ve hastasına bakanlar geceler daha zor geçer. Bir an önce gün doğmasını bekler ki sıkıntılarına çözüm bulabilmek için umutlansın. En uzun gün umudu temsil ediyor. Kısa gece ise umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini, günün yeni umutlara yelken açacağını bizlere gösteriyor." “Nefes varsa umut vardır” ALS MNH Derneğine yardım için oluşturulan acı biber yeme kampanyasından bahseden Gökçek, "Ne durumda olursak olalım hayata gülerek bakıyoruz, nefes varsa umut da vardır anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapılan yardımlarla alınan malzemeler, hasta ve hasta yakınının hayatını kolaylaştırarak hayata bağlanmamıza yardımcı oluyor. Bu vesileyle dünyada başlatılan 'Acı ye acıyı hisset' kampanyasını hatırlatmak istiyorum. Daha önce gerçekleştirilen buz kovası mantığıyla yapılıyor. Acı biber yiyerek üç arkadaşınıza meydan okuyor ve ALS Derneğine bağış yapmasını istiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Yakup Güler: “Sevginin her engeli aşacağına inanıyoruz” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler ise ALS hastalarına ve yakınlarına desteklerinin süreceğini belirterek, "Bu konuda mücadele veren kardeşlerimiz, yakınları ve sevenleriyle birlikte. Sahipsiz değiller. Sevginin her engeli aşacağına inanıyoruz. Bu değerlerimizi, sevgimiz, ilgimiz ve onlarla vakit geçirerek mutlu edebiliriz. Sizler de bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bundan sonra da üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olacağız" açıklamasını yaptı. Organizasyonda ALS MNH Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Kum, Yakup Güler'e desteklerinden dolayı plaket verdi.