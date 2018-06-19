Almanya onunla uğraşırken, o engellileri sevindirdi



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip fotoğraf çektirmesinden ötürü Almanların hedef tahtasına oturttuğu İlkay Gündoğan, yine örnek bir davranışa imza atarak memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesine engelli taşıma aracı hediye etti. Memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediyenin engellilere yönelik başlattığı ‘Hayatı paylaşmak için engel yok' projesine destek veren ünlü futbolcunun anne ve babası, şubat ayında İlkay’ın sözünü verdiği engelli taşıma aracını tam donanımlı olarak Dursunbey Belediyesine teslim ettiler. Aracı inceleyen Gündoğan ailesi, aracın teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. Aracın anahtarını Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teslim eden futbolcunun annesi Ayten Gündoğan, aracın hayırlı hizmetlerde kullanılacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Bahçavan, “Bugün Ayten hanım ve İrfan bey bizlere engellilere yönelik hizmetlerimizde kullanacağımız aracın anahtarını teslim etti. Engelsiz Dursunbey sloganı ile çıktığımız bu projede, ilçemizdeki yaklaşık 1300 engelli vatandaşımız için böyle bir araç düşünmüştük. Bunu kardeşlerimize teklif ettiğimizde bizi kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Ayten ve İrfan Gündoğan’a plaket ve çiçek takdim etti.

