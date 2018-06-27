Ali Koç: “Cocu’nun liderlik özelliği, pozitif bakışı ve sakin oluşu bizi etkiledi”

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- İSTANBUL



- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörleri Phillip Cocu’yu neden seçtiklerini açıklayarak, “Saha içi ve dışında liderlik özelliği, pozitif bakışı ve sakin oluşu bizi etkiledi” dedi.

Ülker Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu katıldı.

Cocu kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törende konuşan Başkan Ali Koç, “Bizim için önemli gün. Bugün ben başkan olarak, yönetim kurulu olarak ilk defa bir hoca ile anlaştık. Gönlümden geçen başkan olduğum müddetçe ilk ve son teknik direktör anlaşması olur. Bizden beklenti yüksek. Hep beraber Comolli liderliğinde Cocu’nun teknik direktörlüğünde nice başarılara imza atarız. Cocu’ya ve ailesine hoş geldin diyoruz. Biz Comolli ile bir senedir çalışıyoruz” diye konuştu.

“Aykut Kocaman’a teşekkür ederim” Yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Aykut Kocaman hakkında konuşan Koç, “Bir Türk hoca ile devam ettiğimiz takdirde Aykut hocanın devam edeceğini söylemiştim. Aykut hocaya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı başkan ve taraftar olarak teşekkür ederim. Kendisi ile kararımızı konuşurken dedi ki ben çalışmayacağım bir müddet. Ekibinin hakları korunmasında destek istedi. Biz de kendisine sizin de haklarınız korunacaktır dedik. Bir adım daha öteye gidiyorum. Aykut hocanın ekibi Cocu çalışmaya başlayacak. İstedikleri ile devam edecek” şeklinde konuştu.

“Saha içi ve dışında liderlik özelliği, pozitif bakışı ve sakin oluşu bizi etkiledi” Teknik direktörlük konusunda yaptıkları çalışmalar çerçevesinde belli değerlendirmeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Koç, “Cocu’nun en dikkat çeken tarafı 4 senede 3 kez şampiyon olmak. Çok önemli. Baktığınız zaman PSV en kuvvetli takım değildi. Buna rağmen 3 kez şampiyon oldu. Bununla beraber yeni bir başarılara yelken açma arzusu istediklerimiz ölçüdeydi. Bununla beraber hocamızın oynattığı oyuncuların bireysel performanslarına katkı sağladığını gördük. Benim seçim kampanyamda felsefe dediğim, zihniyet değişikliği kültür değişikliği sözü verdik. Bu anlamda hocamız öne çıkan hocalarımızdan biriydi. Saha içi ve dışında liderlik özelliği, pozitif bakışı ve sakin oluşu bizi etkiledi. Seçildiğimizden sonra ilk telefon Comolli’ye oldu. Sonra Cocu ile temasa geçtik” ifadelerini kullandı. “Transferde hedefimiz Şampiyonlar Ligi ilk maçına yetiştirmek” Transfer ile ilgili de konuşan Ali Koç, “Hoca konusunda nasıl sıkı çalışma yaptıysak, oyuncu konusunda da sıkı çalışmalar yapıyoruz. Yaklaştığımız oyuncular olabilir. Birkaç hafta sıkı pazarlık yaptığımız oyuncular da olabilir. Kiralık oyuncu modeline daha çok yoğunlaştık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi ilk maçına yetiştirmek. Hazırlık sürecinde iyi takımlarla oynamayı hedefliyoruz. 6-7 Ağustos geldiği zaman takımımızın ana bölümü tamamlanmış olmasını arzuluyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde sonuç ne olursa olsun bazı transferler de olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

