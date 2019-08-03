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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı

- Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı

Oyuncunun gelişinden görüntüler

( TRABZON ) TRABZON


- Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi. Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi. Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti. (GÖK-MÇ-Y)
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