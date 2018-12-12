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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Albayrak: 'Şampiyon olmamız yüzde 100, kaçınılmaz' - İSTANBUL

Albayrak: 'Şampiyon olmamız yüzde 100, kaçınılmaz' - İSTANBUL

Albayrak: "Şampiyon olmamız yüzde 100, kaçınılmaz" - İSTANBUL - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak,Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak:"Şampiyon olmamız yüzde 100, kaçınılmaz" - "Bizden çok kötü durumda olan kulüplerden ses çıkmıyor. Galatasaray çok zor günlerden geçmiştir ama hep beraber olmuşuzdur. Kimse kimseyi suçlamamıştır"İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacaklarını iddia etti.Sarı - kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında söz alan Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Porto karşısında çok iyi mücadele etmelerine rağmen, sahadan 3 - 2 mağlup ayrıldıklarını anımsattı.Karşılaşmadan sonra teknik direktör Fatih Terim ile soyunma odasına giderek futbolculara moral verdiklerini belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Futbolcuları tebrik ettik, onların arkasında olduğumuzu söyledik. Medipol Başakşehir maçı öncesi onlara moral vermeye çalıştık. Şampiyon olmamız yüzde 100, kaçınılmaz. Bu takıma moral vermek zorundayız. Dün taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği muhteşem bir top oynadık. Bir de penaltı kaçırdık. İnanın o penaltıyı atsaydık, maç 3 - 3 bitmezdi. Bu maçtan sonra biz futbolcularımıza moral aşılayamazsak, önümüzdeki maçları alamayız."Albayrak, camia olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her şeyden sonra ağlamaya, suçlamaya kalkarsak, bir yere varamayız. Bir yere varacaksak, hep beraber varırız. Birlik olacağız. Bizden çok kötü durumda olan kulüplerden ses çıkmıyor. Galatasaray çok zor günlerden geçmiştir ama hep beraber olmuşuzdur. Kimse kimseyi suçlamamıştır. Soyunma odasında yaptığımız konuşmadan sonra futbolcular beni ve Fatih (Terim) hocayı alkışladı. Bizim önemli iki maçımız var. Bu maçlara takımı en iyi şekilde hazırlamak bizim görevimizdir. Burada bir suç işlediğimizi sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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