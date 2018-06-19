Alanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek - İSTANBUL
- Alanyasporlu futbolcuların açıklamalarıAlanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek - Turuncu - yeşilli futbolculardan Gassama, Tzavellas ve Riou, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını desteklediİSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama, Georgios Tzavellas ve Remy Riou, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Alanyaspor'un Senegalli milli futbolcusu Gassama, EURO 2024'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması gerektiğini belirterek, "Çünkü bu organizasyonu gerçekleştirme adına hiçbir şey eksik değil. Yeni stadyumları, futbolu seven ateşli ve bilinçli bir taraftar kitlesi var. Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor." ifadelerini kullandı.Turuncu - yeşilli takımın Yunan oyuncusu Tzavellas, "Bence Türkiye'deki organizasyonlar ve stadyumlar muazzam. Euro 2024 buraya gelmeli." şeklinde görüş belirtirken, Fransız kaleci Riou ise, "Türkiye'de iyi stadyumlar ve futbol sevdalısı kitleler var. Burası harika bir şehir ve umarım turnuva burada yapılır." diye konuştu.