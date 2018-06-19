Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Alanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek - İSTANBUL

Alanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek - İSTANBUL

- Alanyasporlu futbolcuların açıklamalarıAlanyasporlu oyunculardan EURO 2024 adaylığına destek - Turuncu - yeşilli futbolculardan Gassama, Tzavellas ve Riou, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığını desteklediİSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama, Georgios Tzavellas ve Remy Riou, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
Alanyaspor'un Senegalli milli futbolcusu Gassama, EURO 2024'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması gerektiğini belirterek, "Çünkü bu organizasyonu gerçekleştirme adına hiçbir şey eksik değil. Yeni stadyumları, futbolu seven ateşli ve bilinçli bir taraftar kitlesi var. Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor." ifadelerini kullandı.Turuncu - yeşilli takımın Yunan oyuncusu Tzavellas, "Bence Türkiye'deki organizasyonlar ve stadyumlar muazzam. Euro 2024 buraya gelmeli." şeklinde görüş belirtirken, Fransız kaleci Riou ise, "Türkiye'de iyi stadyumlar ve futbol sevdalısı kitleler var. Burası harika bir şehir ve umarım turnuva burada yapılır." diye konuştu.

Sosyal Medya Assam Milli Futbolcu Şampiyon Forma 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı