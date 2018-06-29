Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Alanyaspor topbaşı yaptı - ANTALYA

Alanyaspor topbaşı yaptı - ANTALYA

_ Alanyaspor idmanından genel görüntüler - Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal ile röportajAlanyaspor topbaşı yaptı - Teknik direktör Mesut Bakkal: - "Hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek"ANTALYA (AA) - Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek." dedi.
Bakkal, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde idman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi. Geçen sezon görev yaptığı sürede takımın iyi bir performans gösterdiğini anlatan Bakkal, "Oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek." diye konuştu.
Bakkal, transferler konusunda yaptığı açıklamada, takım kadrosunda çok fazla oynama yapmadan istedikleri oyuncuları aldıklarını dile getirdi.Takımdaki eksiklikleri bildiklerini dile getiren Bakkal, "İyi oynayan, kaliteli bir kadromuz var. Bunun üzerine de bize katkı sağlayacak, inandığımız oyuncuları transfer ettik. İstediklerimizin çoğunu yerine getiren yönetimimize de teşekkür ederim. İzinli oyuncularımız var. Milli takımda olup, bizden 20 gün sonra izne ayrılan Emre Akbaba, Junior Fernandes, Georgios Tzavellas ve Isaac Sackey, Erzurum kampına 4 veya 5'inci gün katılacaklar. Orada hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - Sezonun ilk idmanı yapıldıAkdeniz ekibi, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, 2018 - 2019 sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 90 dakika süren süren idmanda yeni transferler Djalma Campos ve Wanderson Baiano da yer aldı.

Bild Teknik Direktör Forma Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı