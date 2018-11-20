Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu: 'Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor' - ANTALYA

Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu: 'Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor' - ANTALYA

Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu: "Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor" - ANTALYA - İdmandan genel görüntüler - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kayserispor iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor." dedi.
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma ve pres çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, idmanın son bölümünde ise üçlü turnuva yaptı. İdmanda hafif sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan ve Sackey takımdan ayrı koşu yaptı. Milli takımlarda bulunan Merih Demiral, Junior Fernandes ve Djalma Campos ile sakatlıkları süren Barış Başdaş ile Mbilla ise antrenmana katılmadı.Turuncu - yeşilli kulübün başkanı Hasan Çavuşoğlu, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç arasının Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi ve sakat oyuncuların iyileşmesi anlamında kendilerine iyi geldiğini belirtti.
Ligde 24 Kasım Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının kendileri için önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Önemli bir maç. Kayserispor iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Ligin ilk yarısındaki kalan maçlarda alacağımız puanlarla daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısında sıkıntı yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.
Alanyaspor'un geçen senelerde olduğu gibi üst sıralara çıkması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şu anda puan tablosunda bulundukları yerin Alanyaspor'a yakışmadığını dile getirdi.Hasan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Penaltı atamıyorsun, gol atamıyorsun. Rakip takımın pozisyonu olmasa bile bir gol bularak 3 puanı alıyor. Bu her takım için geçerli. Önümüzdeki süreç daha yukarılara çıkmak için bir fırsat olacak. Ligin ilk yarısında en az 3 maç alırsak rahatlarız. Ama futbolda her şey var. 5 maçın 5'ini de almayı hedefliyoruz ama en azından 3'ünü kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 maçı iyi değerlendireceğimize inanıyorum. 20 puanı bulmamız gerektiğini düşünüyorum."

Teknik Direktör Milli Maç Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Galatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı