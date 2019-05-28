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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Alanyaspor kaleci Marafona'yı renklerine bağladı

Alanyaspor kaleci Marafona'yı renklerine bağladı

Törenden genel görüntüler

Milli Takım Allah Forma 

--Hasan Çavuşoğlu konuşması
--Jose Carlos Coentrao Marafona konuşması
--Marafona sözleşmeyi imzalamasından görüntü
--Detay görüntüler

- - Alanyaspor ilk transferini kaleci Marafona ile yaptı ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Braga takımından 32 yaşındaki kaleci Jose Carlos Coentrao Marafona'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. Marafona, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen törende kendisini 2 yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. “Sezonun ilk transferine kaleciyle başladık” İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni transferin Portekiz'in Braga takımından olduğunu aktaran Başkan Çavuşoğlu, ”Marafona Portekiz’in milli takımında da zaman zaman görev yapmıştır. Kendisi takip ettiğimiz ve izlediğimiz bir futbolcuydu. Marafona’yı bizzat kendimde gittim izledim. İnşallah kulübümüze fayda getirecektir. Alanyaspor’a da hayırlı uğurlu olsun. Sezonun ilk transferine kaleciyle başladık. Kendisi kariyerli bir kaleci, inşallah bundan sonrada Alanyaspor’un başarısı için ter dökecektir. Kendisine Alanyaspor’a hoş geldin diyorum ve üstün başarılar diliyorum” dedi.
Marafona: “Kulüp hakkında çok harika şeyler söylediler” Konuşmasına herkese teşekkür ederek başlayan Marafona ise, kendisine güvendikleri için ve bu transfer gerçekleştirdiklerini için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Marafona, ”Türkiye Lig’i takip ettiğim bir lig, özellikle Campos ve Baiano ile beraber oynadım. Şehir ve kulüp hakkında çok harika şeyler söylediler” dedi.
Marafona daha önce Varzim, Maritimo, Desportivo Aves, Moreirense, Paços de Ferreira ve Braga takımlarında da forma giydi.
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