

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, “Daha çok çalışacağız. Hedefe oynuyorsanız mutlaka golü bulan takım olmanız lazım” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek güzel başladıklarını ifade ederek, “Takımıza bugün şunu söyledik; İstanbulspor’u ikinci bölgede bekleyeceğiz. Onların oyun planı 3. bölgeye rakibi çekmek. Ali Dere gibi Halil Çolak gibi oyuncularla etkili oluyorlar. Kontra ataklarda Adana Demirspor gibi en iyi işlev gören takımlardan biri İstanbulspor. Oyuncu değişikliği yapana kadar maalesef golü yemiş olduk. Sonraki pozisyonları değerlendiremedik. Daha çok çalışacağız. Hedefe oynuyorsanız mutlaka golü bulan takım olmanız lazım. Salı günü kupa maçımız var. Sonrasında cumartesi afyon maçıyla ligi tamamlayacağız. Yeni geldik. Takımla bir idman yapabildik. Çalıştığımız zaman bir takım şeyler daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.



