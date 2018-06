Ahmet Dursun, Tokatspor yönetiminde

-Genel Kurulda yaşanan tartışmalar

- Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen eski futbolcu Ahmet Dursun, Tokatspor'un yönetim kuruluna seçilerek Tokatspor Kulübü'nün A.Ş olması yolunda adım attı. TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor'da olağanüstü genel kurul Adnan Çiçek Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Çoğunluğun sağlanması ile birlikte divan oluşturuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından kongreye geçildi. Gelir gider hesaplarının okunduğu kongrede Tokatspor'un yaklaşık olarak borcu 7 milyon TL olarak açıklandı. Kulübün A.Ş olması için yönetime yetki verilmesi için oylamaya gidildi. Oylama öncesinde ise kaygı yaşayan Tokastpor'un eski yöneticileri kaygılarını dile getirmesi ve karşılıklı konuşmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Ünlü spor yorumcusu Okay Karacan'ın açıklamalarının ardından, Tokatspor'un A.Ş olması için yönetime yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Oy birliği ile kabul edilen karar sonrasında divana sunulan yeni yönetim kurulu listesi için kapalı zarf usulü oylamaya gidildi. Beşiktaşlı efsane futbolculardan Ahmet Dursun'un da oy kullandığı kongrede yeni yönetim oluşturuldu. Tokatspor taraftarlarının ilgi gösterdiği Ahmet Dursun ve yönetim kurulu üyesi iş adamı Ufuk Akçekaya ünlü spor yorumcusu Okay Karacan açıklamalarda bulundu. Tokatlı Ahmet Dursun ve Okay Karacan memleketleri Tokat'a yatırım Ünlü futbolcu Ahmet Dursun, Tokatspor'u üst liglere taşıyacaklarını ifade ederek, "Daha önceden Tokatspor'un yaşadığı sıkıntıların hepsini yakından takip ediyordum ve Okay ağabey ile buluştuğumu da 'Ne yapabiliriz' diye düşündük. Tokatspor'a bir şekilde yardımcı olmak istedik. Tokatspor'u gerçekten üst liglere taşıyacağız. Elimizden ne geliyorsa çünkü biz Tokatlıyız. Ufuk beyi de bu işin içine yatırımcı olarak sokarak, el ele verdik. Tokatspor'u A.Ş. yaparak daha güzel yerlere getireceğiz" dedi.

"Amacımız Tokat'ı bir futbolcu fabrikası yapmak" İş adamı Ufuk Akçekaya ise yıllardan beridir kanayan bir yaranın çözülmesi adına kendi risklerini ortaya koyarak Tokat'a geldiklerini dünya markası Ahmet Dursun'la ve gazeteci Okay Karacan ile güzel projelere imza atacaklarını kaydetti.

Amaçlarının Tokat'ı bir futbolcu fabrikası yapmak olduğunu ifade eden Akçekaya, "Tokat'tan 100 tane Ronaldo ve Messi çıkarmak. Bu 5-10 yıl olabilir. Biz eğitimciyiz. Türkiye'de 21 milyon öğrenciden Messi ve Ronaldo çıkmaması bizi üzdüğü için biz buna kafa yorduk. Tokat'ta bize çok güzel sözler verildiği için buraya geldik. Bizi isteyen birçok kulüp vardı fakat gerek Ahmet Dursun'un kaliteli duruşu Okay beyin kaliteli halinden burayı seçtik. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Göreceksiniz burası Altınordu'yu geçerek dünyaya futbolcu üreten yer olacak" dedi.

"Dünyadaki bütün futbol kulüpleri şirketleşecek" Okay Karacan ise Tokatspor'un dünyanın gittiği yere hızla giden oyunculardan birisi olduğunu belirterek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Eninde sonunda dünyadaki bütün futbol kulüpleri şirketleşecek. Bugün dünyadaki birçok futbol kulübü kendisini şirketleştirerek kar elde ettirecek yatırımcı arıyor. Yatırımcıyı biz de buraya getirmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Herkesin destek vereceğini düşündüğümüz için mutluyuz. Amacımız Türk toprakları içerisindeki çocuklara fırsat eşitliği vermek. Ben Reşadiyeliyim harmanlarda ve yaylalarda şahane futbol oynayan arkadaşlarım vardı hiç birisi futbolcu olamadı. O yeteneklerin peşine düştüğüm için buraya geldim. Harmanlardan ve yaylalardan birer tane futbolcuyu Türkiye'ye kazandırırsak görevimizi yapmış oluruz."