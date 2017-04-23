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23 Nisan 2017 Pazar günü yayınlandı
Ahmet Çakar'ın oğlu stüdyoda

Ahmet Çakar'ın oğlu stüdyoda

Bir televizyon klasiği olan Beyaz Futbol, futbol yorumculuğunun yanında espri bir dil benimsemesiyle izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor.

Ahmet Çakar Beşiktaş Sinan Engin Beyaz Futbol 


Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane ismi Sinan Engin, sevilen yorumcu ve eski FIFA hakemi Ahmet Çakar'ın kaybolan oğlunu iddia ederek stüdyoya Chucky getirdi.

Ahmet Çakar'ın tepkisi merak konusu olurken, ikilinin bir sonraki bölümde buluşması bekleniyor.
Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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Sinan Engin Hakkında
Türkiye U-17kez de Türkiye U-21 Türk milli takım forması giymiştir. Ümit Milli Takım Menajerliği yapan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır. Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden E...
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