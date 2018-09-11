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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Ahmet Çakar'dan olay hareket! Önce buruşturdu, sonra da yırttı!

Ahmet Çakar'dan olay hareket! Önce buruşturdu, sonra da yırttı!

Milli takım yedek kulübesinde milli oyuncular Selçuk İnan, Burak Yılmaz, ArdaTuran ve Caner Erkin'in rahat görüntüsü tepki çekti.

Ertem Şener Ahmet Çakar Caner Erkin Selçuk İnan Burak Yılmaz 


Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Milli takım yedek kulübesinde Selçuk İnan, Burak Yılmaz, ArdaTuran ve Caner Erkin'in tepki çeken rahat görüntülerinin olduğu fotoğrafı önce buruşturup yere daha sonrada yırttı.

Çakar ' ın bu hareketi stüdyoda sert rüzgarların esmesine neden oldu. Sinan Engin ve Ertem Şener ' i Çakar ' a çok sert tepki verdi. BEYAZ GAZETE

Ertem Şener Hakkında
İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....
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Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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