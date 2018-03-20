Ağrılı atletler 'krosa' damga vuruyor - AĞRI

Ağrı lı atletler "krosa" damga vuruyor - AĞRI - Sporcuların antrenmanları - Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un konuşması - Sporcuların arazide koşmaları - Fatma Demir'in konuşması - Gülnaz Uçkun'un konuşması Ağrı lı atletler krosa damga vuruyor - Ağrı 'da zorlu iklim koşullarında büyük özveriyle antrenman yapan AİÇÜ kros takımı, İsviçre'de yapılacak Dünya Kros Şampiyonası elemelerine 3 sporcu gönderecek olmanın gururunu yaşıyor - Rektör Prof. Dr. Karabulut: - "Milli takıma baktığımızda atletizm ve krosta yaklaşık yüzde 50'si bizim öğrencilerimizden seçiliyor. Bu da bizi onurlandırıyor"AĞRI (AA) - SITKI YILDIZ - Ağrı 'nın zorlu iklim koşullarında büyük emek vererek Türkiye şampiyonluğunu kazanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kros takımı, İsviçre'de yapılacak Dünya Kros Şampiyonası elemelerinde 3 sporcusuyla Türkiye'yi temsil edecek.AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, tamamı milli sporcu olan 6'sı kız 12 öğrencisinin elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.Üniversite, milli sporcuları Nuran Satılmış, Fatma Demir ve Ramazan Karagöz'ün Gebze'de elde ettiği takım birinciliği ve ferdi dalda Türkiye üçüncülüğüyle 7 Nisan'da İsviçre'de yapılacak Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası elemelerinde Türkiye'yi temsil edecek.Daha önce Türkiye, dünya, balkan ve Avrupa'da birçok önemli dereceler elde eden milli sporcular ise yeni madalyalar için Ağrı 'nın zorlu arazi yapısına adeta meydan okuyor.Eğimli arazilerin bulunduğu dağ yamaçlarında fırtına ve zorlu koşullara aldırış etmeyen sporcular, yeni madalyalar kazanmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - "Türkiye, dünya ve balkan şampiyonlarımız var"Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin atletizm ve krosta uzun süredir Türkiye ve dünya genelinde birçok başarıya imza attığını belirtti. Öğrencilerin İsviçre'deki elemelerde Türkiye'yi temsil edeceklerini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:"Milli takım kamplarında şu anda birçok öğrencimiz var. Milli takıma baktığımızda atletizm ve krosta yaklaşık yüzde 50'si bizim öğrencilerimizden seçiliyor. Bu da bizi onurlandırıyor. Sadece atletizm de değil, güreş ve kick boksta da Türkiye birinciliği, üçüncülüğü derecelerimiz var. Daha önce atletizmde ilk kez dünya şampiyonu üniversitemizden çıktı. Bu cumhuriyet tarihinde bir ilk. Onun dışında birçok alanda Türkiye, dünya ve balkan şampiyonlarımız var. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz." diye konuştu. - "Olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına göndereceğiz."Elde edilen başarının sırrının çok çalışmak olduğunun altını çizen Karabulut, şunları kaydetti:"Ciddi sporcular çıkartan bir iliz. Üniversitemiz bu anlamda lokomotif oldu. Bütün branşlarda istisnasız başarılıyız. Ama bazı alanlarda çok daha fazla başarılıyız. Bunlardan biri de atletizm. İnşallah sporcularımız, İsviçre'de ülkemizin bayrağını dalgalandırarak buraya gelecekler. Daha sonra da genç kardeşlerimizi olimpiyatlar ve dünya şampiyonasına göndereceğiz." - Hedefleri Türk bayrağını dalgalandırmakDünya Üniversiteler Kros Şampiyonası elemelerine hazırlanan milli atletlerden Fatma Demir de 12 yıldır sürdürdüğü spor yaşantısına birçok şampiyonluk sığdırdığını vurguladı."Ülkemizi ulusal ve uluslararası birçok yarışmada temsil ettiğim için çok mutluyum." diyen Fatma, şöyle konuştu:"Türk bayrağını dalgalandırma ve milli marşın çalınmasını sağlamak inanılmaz mutluluk veriyor. İklim şartları kadın sporcular için gerçekten daha da zor oluyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyi buluyor. Buna rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve inandığımız için başarılarımız da devam ediyor."Gebze'deki yarışta ferdi dalda Türkiye üçüncülüğü elde eden Ramazan Karagöz de 2013'de Avrupa Dağ Koşusu'nda şampiyonluk, 2014'de Polonya'daki Dünya Dağ Koşusu'nda ikincilik elde ettiğini anımsattı.Ramazan, "Türkiye'nin farklı illerinden gelecek arkadaşlarımla 6 kişiden oluşacak takımda yer alacağım. 10 kilometre koşuda inşallah hem ferdi hem de takım olarak bayrağımızı dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.