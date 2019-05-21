Ağaoğlu: 'UEFA Finansal Fair Play konusunda karar, bir hafta 10 gün içinde çıkar' - İSTANBUL
Ağaoğlu: "UEFA Finansal Fair Play konusunda karar, bir hafta 10 gün içinde çıkar" - İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile röportajİSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle bordo - mavili kulübün üst kurula sevk edilmesiyle ilgili verdiği kararın sonucunun en geç 10 gün içinde çıkabileceğini söyledi.
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