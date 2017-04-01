Advocaat'tan Volkan'a tepki



OYUNCULARLA İLK DEFA SORUN YAŞAMIYORUM



Sezon sonuna kadar takımın patronu olduğunu hatırlatan Advocaat, 'Sonuçta sezonun sonuna kadar ben buradayım. Burada kararları verecek kişi sezonun sonuna kadar benim. Oyuncular değil. Bu anlamda değişen bir şey yok. Benim dediklerimi yapmayanlar giderler. Benim dediklerimi yapmak durumundalar. Çünkü sezon sonuna kadar buradaki patron benim. Hala benim. Hala kazanmamız gereken çok fazla maç var önümüzde. Hala ligi ikinci sırada tamamlayabiliriz. Türkiye kupasını kazanabiliriz. Çok fazla kazanabileceğimiz şey var. Oyuncularla aramızda yüksek düzeyde saygı ortamı sağladığımızı söyleyebilirim. Ben ilk defa oyuncularla sorun yaşamıyorum sonuçta. Ama bu iş böyle. Bu işin parçası, bunlar da var bu işte. Yarın giderim öpüşürüz, sarılırız. Ve bu iş biter bana göre. Ama sezon sonu gideceğimi söyledim diye oyuncuların değişeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda bir korkum yok” şeklinde konuştu.

