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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adnan Polat, Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri buluştu

Adnan Polat, Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri buluştu

Adnan Polat'ın açıklamaları

Futbol Okulu Basketbol Kullar Öğrenciler Sosyal Hayat 

-Ziyaretten detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, başkanlığı döneminde Mardin’de açılışını gerçekleştirdiği futbol okulunun öğrencileri ile buluştu. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat, onun döneminde Mardin'de açılışını gerçekleştirdiği futbol okulunun öğrencileri ile buluştu. Piyalepaşa İstanbul'daki buluşmada Galatasaray'ın en eski ikinci okulu olan Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri ve hocaları Şehmus Ak, Adnan Polat'ı ziyaret etti. Çocuklarla bol bol fotoğraf Adnan Polat, ardından öğrencilere Galatasaray ürünleri hediye etti. Bu spor okullarının 3 bine yakın sporcu yetiştirdiğini belirten Adnan Polat, "Nusaybin'de 600 talebemiz var. Futbol, basketbol, voleybol hatta yoga, pilatese de başlamışlar. Orada spora katkı için verilen bir mücadele. Sadece Nusaybin değil, Güneydoğu'da sıkıntı bulunan ilçelerimizdeki tüm alanlarda bu tür aktivitelerin yapılması için kamuoyuna mesaj vermek istiyorum, lütfen el atın, bu gençlerimizi toplumumuza kazandıralım, sosyal hayatlarını geliştirelim. Bana Galatasaray gibi Türkiye'nin en köklü kurumunun bir üyesi olmaktan dolayı hepsi gururlu olduklarını söylüyorlar" diye konuştu.

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