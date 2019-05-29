Adil Gevrek: “Sportif ve mali açından güzel bir sezon geçirdik”



- Gelecek sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, “Avrupa hakkı kazandık. Sportif ve mali açıdan güzel bir sezon geçirdik. Bizim için bu gurur verici bir tablo” dedi.

Gevrek federasyon seçimleri içinse, “Kim seçilirse seçilsin, kazanan Türk futbolu olsun” yorumunu yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor, üçüncüsünü düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde, spor, sanat, siyaset ve iş adamlarını İstanbul’da ağırladı. Kulüpler Birliği ve aynı zamanda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil’in de katıldığı iftar programında Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Güzel bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Başkan Gevrek, “Bu sene 3. düzenlediğimiz iftar yemeğimizde İstanbul’da Malatyalı hemşerilerimiz ve taraftarlarımızla bir arada buluyoruz. Hep beraber Malatya ailesi olarak buradayız. Öncelikle sezonu 5. sırada bitirmemiz bizim için gurur verici. Teknik ekibime, oyuncularıma, yönetime ve taraftara destekleri için teşekkür ediyoruz. Avrupa’ya gitmeye hak kazandık. Sportif ve mali anlamda iyi bir sezon geçirdik. Borcumuzu da düşürdük. Sezonu tamamladık. Önümüzdeki günlerde yönetim olarak bir araya geleceğiz, ve teknik adam ve oyuncularla ilgili çalışmalara başlayacağız. İsmi geçen isimler şu anda bir şey söylemek doğru değil. Yapacağımız toplantının ardından açıklamamız olacak” dedi.

“Kazanan Türk futbolu olsun” Federasyon seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Gevrek, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli bir seçimi var. Türk futbolunu daha ileri götürmek, marka değerini arttırmak, alt yapıya yatırım yapacak ve uzun vadeli programlar yaparak değerimizi arttırmamız lazım. Bunun öncülüğünü federasyon yapması Biz camialar olarak destek vermeye hazırız. Seçilen isimlerin Türk futboluna hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Kim seçilirse seçilsin kim kazanırsa kazanın, kazanan Türk futbolu olsun” yorumunu yaptı.

