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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Adem Büyük: 'Hala şansımız var'

Adem Büyük: 'Hala şansımız var'

Adem Büyük'ün açıklamaları

Kabil Basın Mensupları 

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( İSTANBUL ) Adem Büyük: "Hala şansımız var" İSTANBUL

- Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Adem Büyük, Club Brugge karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Son vuruşlarda daha becerikli olabilseydik daha farklı bir sonuç çıkabilirdik. Yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz daha azaldı ama hala bir şansımız var" dedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların tek golünü atan Adem Büyük, “Bu maçtan bu şekilde ayrılmak bizi üzdü. Kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Son vuruşlarda daha becerikli olabilseydik daha farklı bir sonuç çıkabilirdik. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz daha azaldı ama hala bir şansımız var” diye konuştu.
“Umarım en yakın zamanda toparlanırız” Nasıl bir sezon geçirdiklerinin sorulması üzerine Büyük, “Açıkçası zorlanıyoruz ama bizim zorlandığımız konu sakat oyuncularımızın fazla olmasından dolayı ve bunların önemli oyuncular olması. Bunun dışında hiç zorlanmıyoruz. Bunu da maçlara yansıtmamız gerekiyor. Bundan sonra böyle olacak diye düşünüyorum. Umarım böyle olur. Çünkü bunlardan daha fazlasını hak ediyoruz. Dışarıdaki Galatasaraylılar bunu hak ediyor. Umarım en yakın zamanda toparlanırız” şeklinde cevap verdi. Maçın genelinden kaynaklı ağrılarının olduğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, “Önemli değil. Bundan sonra bacağımız kopsa da oynayacağız” dedi.
“Trabzonspor maçından 3 puan alacağız diye düşünüyorum” Hafta sonu Süper Lig’de deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Adem Büyük, “Bugünki gibi mücadele ettiğimiz sürece Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılırız diye düşünüyorum. Oradan başka bir düşüncemiz yok. 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Umarım da öyle olur” diyerek sözlerini tamamladı.
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