Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ocak 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin: Adana insanının potansiyelini biliyorum

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin: Adana insanının potansiyelini biliyorum

Levent Şahin, turuncu-beyazlıların Süper Lig'in ikinci devresine hazırlanmak için Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bursaspor Süper Lig Adanaspor Fenerbahçe Antalya 


Şu anda ligde 10 puanla son sırada bulunan Akdeniz temsilcisinin başına yeni geçen Şahin, Adanalı olduğunu ve hemşehrilerinin desteğini beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

'Adanalı olduğum için, buradaki insanların potansiyelini biliyorum. Adanalıların bir şeyler yapmak istedikleri zaman nasıl etki yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Ben de bu duygularla yetiştim. İkinci devrede en büyük etkenimiz taraftarımız olacak. Her şeyden önemlisi taraftar desteği. Lig başladığında seyircimiz bunu net bir şekilde gösterecektir.'

'Itandje ve Vinicius kampımıza katıldı'

Levent Şahin, Adanasporlulara iki futbolcunun transferinin müjdesini verdi.

Gaziantepspor'dan ayrılan kaleci Charles Itandje ve Coritiba'dan Brezilyalı forvet Vinicius Santos Silva'nın aralarında olduğunu söyleyen Şahin, 'Şu an iki bölgeye ihtiyacımız kaldı. Kaleci Itandje ve forvet Vinicius kampımıza katıldı. Transfer için iki üç oyuncuyla daha görüşüyoruz. Son aşamalara geldik. Onlar da gelirse iyi bir katkı alacağımızı düşünüyorum.' şeklinde görüşlerini aktardı.

'Ateşten gömlek giymedik'

Levent Şahin, puan açısından zor durumda olan bir takımın başına geçmelerine rağmen 'ateşten gömlek' giymediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Göreve gelerek asla ateşten gömlek giydiğimizi düşünmüyorum. Ekibimle, mayıs ayının sonunda nerede oluruz, onları hesaplıyoruz. Herkesin baktığı gibi bakmıyoruz olaya. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Bence her şey Adanaspor için iyi olacak. Adanaspor'u layık olduğu yere getireceğiz.'

Kampta futbolcularından büyük bir enerji aldığını aktaran Şahin, 'Gün geçtikçe daha iyi olmaya başladık. Özellikle antrenmanlarda oyuncuların istekleri bizlerin daha pozitif düşünmesine sebep oluyor. Daha iyi de olacağız. Oyunculardan bu yönde elektrik alıyorum.' ifadelerini kullandı.

Şahin, Süper Lig'de ikinci bölüme Fenerbahçe ve Bursaspor deplasmanlarıyla başlamalarına rağmen bunu dezavantaj olarak görmediklerini dile getirerek, 'Özellikle son iki maçı örnek alıyoruz. Son iki maç birtakım şeylerin değişeceğinin sinyalini verdi. Daha 18 maç var. Önümüzde Fenerbahçe ve Bursaspor maçları olacak. Hiçbir zaman hiçbir şeyi dezavantaj olarak görmüyoruz. Bunu nasıl avantaja çevireceğiz, buradan nasıl çıkacağız ona bakacağız.' diyerek sözlerini tamamladı.
İlgili Foto Galeriler
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
İşte En Güzel Spor Spikerleriİşte En Güzel Spor Spikerleri
Fenerbahçe - Bursaspor Lig MaçıFenerbahçe - Bursaspor Lig Maçı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!
Trabzonspor - Bursaspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Trabzonspor - Bursaspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
BMW'ci Çılgın KızlarBMW'ci Çılgın Kızlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı