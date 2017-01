Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin: Adana insanının potansiyelini biliyorum

Şu anda ligde 10 puanla son sırada bulunan Akdeniz temsilcisinin başına yeni geçen Şahin, Adanalı olduğunu ve hemşehrilerinin desteğini beklediğini belirterek, şöyle konuştu:



'Adanalı olduğum için, buradaki insanların potansiyelini biliyorum. Adanalıların bir şeyler yapmak istedikleri zaman nasıl etki yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Ben de bu duygularla yetiştim. İkinci devrede en büyük etkenimiz taraftarımız olacak. Her şeyden önemlisi taraftar desteği. Lig başladığında seyircimiz bunu net bir şekilde gösterecektir.'



'Itandje ve Vinicius kampımıza katıldı'



Levent Şahin, Adanasporlulara iki futbolcunun transferinin müjdesini verdi.



Gaziantepspor'dan ayrılan kaleci Charles Itandje ve Coritiba'dan Brezilyalı forvet Vinicius Santos Silva'nın aralarında olduğunu söyleyen Şahin, 'Şu an iki bölgeye ihtiyacımız kaldı. Kaleci Itandje ve forvet Vinicius kampımıza katıldı. Transfer için iki üç oyuncuyla daha görüşüyoruz. Son aşamalara geldik. Onlar da gelirse iyi bir katkı alacağımızı düşünüyorum.' şeklinde görüşlerini aktardı.



'Ateşten gömlek giymedik'



Levent Şahin, puan açısından zor durumda olan bir takımın başına geçmelerine rağmen 'ateşten gömlek' giymediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Göreve gelerek asla ateşten gömlek giydiğimizi düşünmüyorum. Ekibimle, mayıs ayının sonunda nerede oluruz, onları hesaplıyoruz. Herkesin baktığı gibi bakmıyoruz olaya. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Bence her şey Adanaspor için iyi olacak. Adanaspor'u layık olduğu yere getireceğiz.'



Kampta futbolcularından büyük bir enerji aldığını aktaran Şahin, 'Gün geçtikçe daha iyi olmaya başladık. Özellikle antrenmanlarda oyuncuların istekleri bizlerin daha pozitif düşünmesine sebep oluyor. Daha iyi de olacağız. Oyunculardan bu yönde elektrik alıyorum.' ifadelerini kullandı.



Şahin, Süper Lig'de ikinci bölüme Fenerbahçe ve Bursaspor deplasmanlarıyla başlamalarına rağmen bunu dezavantaj olarak görmediklerini dile getirerek, 'Özellikle son iki maçı örnek alıyoruz. Son iki maç birtakım şeylerin değişeceğinin sinyalini verdi. Daha 18 maç var. Önümüzde Fenerbahçe ve Bursaspor maçları olacak. Hiçbir zaman hiçbir şeyi dezavantaj olarak görmüyoruz. Bunu nasıl avantaja çevireceğiz, buradan nasıl çıkacağız ona bakacağız.' diyerek sözlerini tamamladı.