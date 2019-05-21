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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Adana Demirspor'da play-off maçı hazırlıkları - ADANA

Adana Demirspor'da play-off maçı hazırlıkları - ADANA

- Adana Demirspor'un Spor Toto 1. Lig play - off yarı finali hazırlıkları - Adana Demirspor taraftarının tezahüratı - Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın statta taraftarı selamlaması - Takımın antrenman yapması Adana Demirspor'da play - off maçı hazırlıklarıADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig play - off yarı finalinde yarın sahasında Hatayspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.Mavi - lacivertli ekip, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalıştı.Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu.Antrenmanı Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da izledi. Adana Demirspor ile Hatayspor, yarın saat 21.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Teknik Direktör Tezahür Tezahürat Rektör 

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