Açıkgöz: “İyi niyetli mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

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- - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz:- “Futbol şansımız yok” KARABÜK



- Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktör Levent Açıkgöz, "İyi başladığımız bir oyunda yediğimiz golden sonra tamamen bireysel hatalara maruz kaldık. Bunların önüne geçemedik. Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalışıyor. Birazda futbol şansı olması lazım. Şut atıyoruz direkten ya da adamlardan dönüyor. Olmuyor. İyi niyetli mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.



