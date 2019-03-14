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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Açık Eskrim Turnuvası Muğla'da başladı

Açık Eskrim Turnuvası Muğla'da başladı

- Açık Eskrim Turnuvası - Müsabakalardan görüntü - Türkiye Eskrim Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Turgay Caner'in konuşması - Turnuvada 920 sporcu mücadele edecekMUĞLA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası, Muğla 'nın Fethiye ilçesinde başladı.
Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 23 ilden 920 sporcu katılıyor. Etkinlikte 10, 12, 14 yaş altı kız ile erkek sporcular, epe ve flöre branşlarında mücadele edecek.Türkiye Eskrim Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Turgay Caner, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvayı Fethiye'de gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Turnuvaya 40 kulüpten 920 sporcunun katıldığını aktaran Caner, "Etkinlikte 10, 12 ve 14 yaş altı kız ve erkekler epe ile flöre branşlarında mücadele edecek. 10 ve 12 yaş altında klasman sıralaması oluyor. 14 yaş altında ise aldıkları puana göre milli takım sıralaması yapılıyor." ifadelerini kullandı.Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

Dera Milli Takım 

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