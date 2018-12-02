Abdurrahim Albayrak: “İkinci devre bambaşka bir Galatasaray olacak”



- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ligin ilk devresini zirvenin 6 puan gerisinde bitirdikleri takdirde transferde görüşüp, anlaştıkları oyuncuları kadrolarına katarak ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray ortaya koyacaklarını söyledi Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “İyi bir maç oldu. İki takım da iyi mücadele etti. Bütün futbolcular iyi niyetliydi. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah akşam televizyonlardan pozisyonları tekrar izleriz. İnşallah maça başka şeyler damga vurmaz. Beşiktaş yendi, puan puana olduk. Ama açık ve net söylüyorum ki; biz ilk devreyi 6 puan geride bitirirsek konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde ikinci devrede bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız. Bugün burada 1-0 yenildik. Beşiktaş’ı kutluyorum. Ama inşallah akşam izlediğimizde hakem hataları bugünkü maça damga vurmaz. Fazla da ortamı germek istemiyorum. Konuşup konuşup bir şey de yapamıyoruz. Dün akşam Türk Telekom Stadyumu’na da 41 bin kişi geldi. Onlara da desteği için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız maçta tekrar galibiyetle başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Galatasaray’ı kimse yok sayamaz” Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği’nin 17 kulübün imzasıyla yayımladığı bildiri hakkında da açıklamalarda bulunan Albayrak, “Bunu isteyen kim? Herhalde bir açıklaması olacak. Galatasaray’ı hiç kimse yok sayamaz. Dün akşam gördünüz; 41 bin kişi bir dünya rekoru kırıyor. Bugün 41 bin olan yarın 30 milyonu da geçen bir taraftar topluluğu olur. Camiaları germeyelim. Ne olur gelin şu camialar barışsınlar. Galatasaray’ı yok sayarak Kulüpler Birliği’nde karar almak Türk futboluna yapılmış en büyük hatadır. Bu olmaması lazım. Bize de bugüne kadar birçok kulüp; ‘biz böyle bir şey yapacağız, destek olur musunuz?’ dediğinde biz; ‘Asla hiçbir kulübümüz için böyle bir karara imza atmayız’ dedik. Geçen akşam televizyona bağlanan birçok kulüp başkanımız da kendilerinin rızası olmadan bu işin gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Bu da gerçekten üzücüdür. Fazla ortamı germeyelim. Bizler bugün varız ama yarın olmayacağız ama bu camialarda iyi izler bırakıp gitmek istiyoruz. O yüzden güzel insanları birbirine üzdürmeyelim. Güzel ülkemizde, güzel şeyler yaparak iz bırakmak istiyoruz. Herkesin de aynı duyarlılık da olduğu takdirde ülkemize ve futbolumuza daha iyi hizmet edeceğimizi cani gönülden diliyorum” şeklinde konuştu.



