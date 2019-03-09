Abdullah Avcı: “Umarım emeğimizin karşılığını alırız”



- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından, “Şampiyonluk yaşamış camialarla yarışmak zihinsel yıpranmalar oluşturabiliyor. Kolay süreç değil. Bir şampiyonluk kültürümüz yok. Bir şeyi elde etmek, kazanmak mutlu eder. Umarım karşılığını alırız” dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1’lik zafer sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Maça iyi başlamadıklarını belirten Avcı, “Ligimizin kadrosu, tarihi ile bugünkü durumu gözetmeden kaliteli ve dönüşleri olan büyük bir camia karşı hazırlandı. Fenerbahçe’de hoca öncesi ve hoca sonrası bir değişim var. Topa daha sahip olan daha ayağa oynayan, ikili mücadeleyi seven bir Fenerbahçe vardı. Biz oyun organizasyonlara karşı üçüncü ve ikinci bölgede baskıları nasıl yapacağımız, kimle baskı yapacağımıza çalıştık. Maça Fenerbahçe iyi başladı.

Biz çok top kaybı yaptık. İlk 16 dakika daha fazla topa sahiptiler. 17. dakikadan 45’e kadar belki ligin en iyi oyununu oynadık. Fenerbahçe ikinci yarı risk alarak, oyuna genişlik vererek başladı.

Çok top kayıpları yapmamız rakibi üstümüze gelmemizi sağladı. Takım savunmasından değil, bireysel hatadan gol yedik. Sonra dengemiz bozuldu. Bir iki pozisyon daha verdik ama sonrasında toparlandık. Hava toplarında bizden daha iyiler ama biz saha içinde daha iyi durduk. Bek-stoper arası koşuları iyi yaptık. Gol de buradan geldi. Robinho en çok sprint atan oyuncuydu. Fiziksel olarak düşüşleri oluyor ama harika takım oyuncusu. Emre de aynı şekilde. Değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz” Emeklerinin karşılığını şampiyonluk olarak almayı çok istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Fenerbahçe ikinci yarı sayısal olarak üstün geldi. Yetenekli oyuncuları var. Teknik kapasitesi ve deneyimi yüksek bir takımız. Biz bu tip rakiplere kolay top verirseniz, peşinden koşmak kolay olmaz. Şampiyonluk yaşamış camialarla yarışmak zihinsel yıpranmalar oluşturabiliyor. Bunlar oyun içinde de saha sonuçların da zaman zaman yansıyor. Kolay süreç değil. Bir şampiyonluk kültürümüz yok. Umarım aşarız. Bir şeyi elde etmek, kazanmak mutlu eder. Emek var. Umarım karşılığını alırız. Önemli olan hem rakibe hem de kendinize saygı. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu açıklamalar beni üzüyor” Avcı, bir basın mensubunun basında çıkan ve “Biz kazandıkça Galatasaray’ın kimyası bozulacak” ifadesi hakkında, “Abdullah Avcı’nın azığından rakipleri ile ilgili bir şey duydunuz mu? Rakibimi değersizleştirecek bir cümle kurmadım. Bu ifadelere bir baskınlar. O camianın içinde görev yaptım. Bütün takımlara saygım var. Böyle şeyler söylemedim. Farklı şekilde yansıtılmak bizi üzüyor” yorumunu yaptı.

