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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - Teknik Direktör Erol Bulut - MALATYA

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - Teknik Direktör Erol Bulut - MALATYA

- Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut'un fotoğrafları incelemesi - Teknik direktör Erol Bulut ile röportajAA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdiMALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bulut, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi.Haber kategorisinde seçimini Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde ise Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri" fotoğrafından yana kullanan Bulut, spor kategorisinde de Şebnem Çoşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Kupa Coşkusu" isimli fotoğrafını oyladı.Oylamanın ardından açıklamada bulunan Erol Bulut, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Özellikle haber kategorisindeki fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Bulut, "Bu fotoğrafları muhabirler, foto muhabirleri sayesinde görebiliyoruz, ellerine sağlık. Gerçekten zor iş başarıyorlar. Hava şartları ne olursa olsun her yerde olmaya, fotoğrafları insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Arkadaşların ellerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir Teknik Direktör Gori Rektör 

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