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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - Dünya şampiyonu milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun oy kullanmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Dünya şampiyonu milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - Dünya şampiyonu milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Milli yüzücü, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendirerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları" için seçimini yaptı.Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" isimli fotoğraflarını tercih eden Beytullah Eroğlu, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafını seçti.

Muhabir Şampiyon Gori 

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