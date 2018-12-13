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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması -Hikmet Karaman - KAYSERİ

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması -Hikmet Karaman - KAYSERİ

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Hikmet Karaman - KAYSERİ - Kayseri spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasından detayAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Kayseri spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, oylamaya katıldıKAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayseri spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kulüp tesislerindeki çalışma ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesinde Karaman, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" fotoğrafını oylayan Karaman, yaşam kategorisinde ise oyunu Sercan Küçükşahin'in Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma hamamında çektiği "Tarihin içinde yüzme keyfi" fotoğrafına verdi.Deneyimli teknik adam, spor kategorisinde ise tercihini Andreas Gebert'in "Kıran kırana" fotoğrafından yana kullandı.Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu ve Türkiye'nin güzelliklerini çok güzel bir şekilde yansıttığını dile getiren Karaman, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.

Yüzme Muhabir Gori Rektör 

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