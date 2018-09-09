A Milli Takım, İsveç'te



- A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için başkent Stockholm'e geldi. Arlanda Havalimanı apronunda T.C. Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt tarafından karşılanan kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir oyuncu, yarın saat 18.30'da (TSİ 19.30) maçın oynanacağı Solna kentindeki Friends Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını TSİ 20.00'de yapacak.

