A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı - İSTANBUL

- - A Milli Futbol Takımının tekne turundan görüntülerA Milli Futbol Takımı tekne turu yaptıİSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1 - 0 yenen ay - yıldızlı ekip, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı.Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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