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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
9. Transanatolia Rally Raid yarışı sürüyor - KAYSERİ

9. Transanatolia Rally Raid yarışı sürüyor - KAYSERİ

- Rally Raid yarışından görüntüler - Yarışan motosikletlerden görüntüler9. Transanatolia Rally Raid yarışı sürüyor - Bolu'dan başlayıp Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de son bulacak organizasyonun Kayseri etabı geçildiKAYSERİ (AA) - Bolu'da Abant Tabiat Parkı'ndan başlayıp, 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de son bulacak Transanatolia Rally Raid organizasyonunun Kayseri etabı tamamlandı.Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Transanatolia Rally Raid yarışına, 7 ülkeden 137 sporcu 84 araçla katılıyor.Rallinin üçüncü gününde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden hareket eden yarışçılar, sabah saatlerinde Kayseri 'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı'ndaki rotadan geçti.Geniş düzlükler, engebeler, çamurlu çukurlar gibi birçok zorluğun bulunduğu parkuru geçen yarışçılar, Çöl Gölü, Sindelhöyük ve Tomarza'nın ardından Kahramanmaraş'a ulaşacak.

Yarış Gebele Nato 

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