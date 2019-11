81. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu 'Long Runner' kazandı

-Kupa töreninden görüntüler



- Bu yıl 81.’si gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu jokey Gökhan Kocakaya'nın bindiği, Nimet Arif Kurtel’in sahibi olduğu 'Long Runner' isimli at kazandı. Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 3 ve üstü yaşlı İngilizlere mahsus olarak 2 bin 400 metre mesafede çim pistte koşuldu. Birbirinden iddialı safkanların seyir zevki yüksek mücadelesine sahne olan yarışta jokey Gökhan Kocakaya'nın bindiği 'Long Runner' isimli at, 2.29.42'lik dereceyle birinciliğe ulaşırken, 820 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu. Yarışta, Ayhan Kurşun'un bindiği 'Angel Of Death' adlı safkan 2.30.06 ile ikinciliği elde ederken, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı 'Mister Görkem' ise 2.30.20'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı. Yarışın ardından düzenlenen törende koşuyu kazanan atın sahibi Nimet Arif Kurtel’in kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verirken, antrenör Hakan Yüzbaşı ile jokey Gökhan Kocakaya'ya da şiltlerini Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu takdim etti.



