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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
666. Elmalı Yağlı Güreşleri - ANTALYA

666. Elmalı Yağlı Güreşleri - ANTALYA

- Güreşlerden görüntüler - Drone görüntüleri666. Elmalı Yağlı Güreşleri - Türk'ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak kayıtlara geçen Antalya 'nın Elmalı ilçesindeki organizasyonda ikinci gün müsabakaları yapıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da bu yıl 666'ncısı düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları tamamlandı.Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona seyirciler yoğun ilgi gösterdi.Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, aralarında Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Recep Kara ve Ali Gürbüz'ün de bulunduğu 72'si başpehlivan olmak üzere bin 600'ün üzerinde güreşçi mücadele etti.Kura çekimiyle başlayan ikinci gün müsabakalarında Orhan Okulu ile eşleşen başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, ilk turda elendi. İkinci turda kardeşi Ahmet Kavakçı ile karşılaşan başpehlivan Mahmut Kavakçı, galip geldi.İkinci gün müsabakalarının ardından 16 sporcu, yarın yapılacak mücadelelerde güreşmeye hak kazandı.Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarınki güreşlerin çekişmeli geçeceğini aktaran Öztekin, "666 yıllık tarihi bir organizasyon. Yoğun katılım oldu." dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan da güreşin bin yıllık ata sporu olduğunu, Elmalı'nın yağlı güreşte tarihi bir yerinin bulunduğunu dile getirdi.Elmalı'nın Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olduğuna değinen Ayhan, seyircinin 12 saat sıcağın altında güreşçileri izlediğini, ilginin yoğun olduğunu anlattı.

Yağlı Güreş Muhabir Çekim Başpehlivan Güreş 

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