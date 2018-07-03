658 yıllık efsanenin dualı çayırı pehlivanları bekliyor

-dualı çayır

-pehlivanlar ve hocaları ile röportaj

-genel ve detaylar

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- (Özel Haber) EDİRNE



- Edirne’de geçtiğimiz Mart ayında yaşanan nehir taşkınları nedeniyle zarar gören Kırkpınar Er Meydanı sahasında hazırlıklar tamamlandı. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar’ın dualı çayırı pehlivanlarını bekliyor. Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Er Meydanı’nda hazırlıklarda sona gelindi. Tunca Nehri’nin geçtiğimiz Mayıs ayında taşması sonucu uzun süre sular altında kalan Kırkpınar Stadyumu ve dualı çayırda, oluşan zararlar yapılan çalışmalar sonrası giderildi. Tavus Otu, Yonca ve Tirfil tohumlarından oluşan karışım ile Er Meydanı’nın orta alanında mera çimi yetiştirildi. Belediyenin kendi imkanlarıyla oluşturduğu bu çim pehlivanların daha iyi şartlarda güreşebileceği 30 cm yüksekliğine ulaştı. Sarayiçi’nin kenar bölümlerine ise yine farklı karışımlardan oluşan normal çim ekildi. Yaklaşık 2 bin pehlivanın ayak basacağı, yağlı güreşlerin nirvanası olan kabul edilen ve UNESCI Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için dualı çayırda ve stadyum genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

