Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
658 yıllık efsanenin dualı çayırı pehlivanları bekliyor

658 yıllık efsanenin dualı çayırı pehlivanları bekliyor

Kırkpınar Er Meydanı

Yağlı Güreş Yağlı Güreşler Nirvana Güreş 

-dualı çayır
-pehlivanlar ve hocaları ile röportaj
-genel ve detaylar
-
-görüntü: Edirne klasörüne geçiliyor ..

- (Özel Haber) EDİRNE

- Edirne’de geçtiğimiz Mart ayında yaşanan nehir taşkınları nedeniyle zarar gören Kırkpınar Er Meydanı sahasında hazırlıklar tamamlandı. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar’ın dualı çayırı pehlivanlarını bekliyor. Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Er Meydanı’nda hazırlıklarda sona gelindi. Tunca Nehri’nin geçtiğimiz Mayıs ayında taşması sonucu uzun süre sular altında kalan Kırkpınar Stadyumu ve dualı çayırda, oluşan zararlar yapılan çalışmalar sonrası giderildi. Tavus Otu, Yonca ve Tirfil tohumlarından oluşan karışım ile Er Meydanı’nın orta alanında mera çimi yetiştirildi. Belediyenin kendi imkanlarıyla oluşturduğu bu çim pehlivanların daha iyi şartlarda güreşebileceği 30 cm yüksekliğine ulaştı. Sarayiçi’nin kenar bölümlerine ise yine farklı karışımlardan oluşan normal çim ekildi. Yaklaşık 2 bin pehlivanın ayak basacağı, yağlı güreşlerin nirvanası olan kabul edilen ve UNESCI Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin daha konforlu ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için dualı çayırda ve stadyum genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı