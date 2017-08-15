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15 Ağustos 2017 Salı günü yayınlandı
'5 yıl sonra Galatasaray kalmaz'

'5 yıl sonra Galatasaray kalmaz'

Galatasaray'ın geçen sezon transferin başındaki isim olan Levent Nazifoğlu, Derin Futbol'da açıklamalarda bulundu.

Derin Futbol Ali Dürüst Galatasaray Abdurrahim Albayrak 


5 SENE SONRA GALATASARAY OLMAYACAK

'Olcan Adın ve Riekerink'e toplam 4.9 milyon Euro tazminat ödenecek. Galatasaray'ın 100 milyon Euro harcaması var. Galatasaray'ın 1.5 milyar TL borcu var. Galatasaray böyle devam ederse 5 sene sonra bir Galatasaray olmayacak. Son kurşunumuzu da attık. Bugün programa çıkma diyen çok oldu.

Riva ve Florya'dan Galatasaray'ın kasasına 850-900 milyon TL girecek. 5 sene daha götürür bu para Galatasaray'ı. Başka Galatasaray olmayacak 5 yıl sonra. Fatih Terim'i yönetim kurulunda başkan da dahil kimse istemedi. Fatih Terim, Milli Takımı bırakınca hemen Lucescu'ya gidildi. Lucescu'ya Abdurrahim Albayrak, 'Galatasaray'a sakın gelme' dedi. TFF adına Ali Dürüst gitti.'

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