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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
5. Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Festivali - KAHRAMANMARAŞ

5. Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Festivali - KAHRAMANMARAŞ

- Güreş müsabakalarından görüntüler - Eski milli güreşçi Şeref Eroğlu'nun konuşması5. Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Festivali - Kahramanmaraş 'ta düzenlenen festivale 12 ilden 530 sporcu katıldıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta 5. Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Festivali düzenlendi.
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale 12 ilden 530 sporcu katıldı.
Festivalin açılışında konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, federasyon olarak unutulmaya yüz tutmuş güreşi yeniden canlandırmak adına festival düzenlediklerini söyledi.

Adına düzenlenen şampiyonaya katılan eski milli güreşçi Şeref Eroğlu da festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizden sonraki güreşçi kardeşlerimize bir fırsat vermek istedik. Bakarsınız buradaki güreşçilerimiz Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olup, bu memleketin bayrağını dalgalandırır." dedi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise güreşin Kahramanmaraş 'ta en önemli spor dallarından biri olduğunu vurgulayarak, bölgeden çıkacak yeni şampiyon güreşçiler için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Festivale, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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