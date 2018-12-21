"31 puan ilk yarı için iyi bir puan" - GAZİANTEP - Gazişehir Gaziantep antrenmanından detaylar - Oğulcan Çağlayan'ın açıklamaları"31 puan ilk yarı için iyi bir puan" - Gazişehir Gaziantep li futbolcu Oğulcan Çağlayan: - "Karabük maçını kazanıp 31 puana ulaşacağız. Bence 31 puan ilk yarı için iyi bir puan. Geçen sene Rizespor'da şampiyonluk yaşarken ilk yarıda 31 puanı yakalamıştık"GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan, yarın sahalarında karşılaşacakları Kardemir Karabükspor'u yenmeleri halinde 31 puana ulaşacaklarını ve bunun da ilk yarı için iyi bir puan olduğunu söyledi.
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 1 yıllığına kiralanan Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kaybettikleri Gençlerbirliği maçında sonuçtan çok oynadıkları oyunun, hem kendilerini hem de teknik heyeti üzdüğünü dile getirdi.Futbolda dünün olmadığını ve her zaman önemli olanın yarın olduğunu anlatan Oğulcan, "Bu yüzden Gençlerbirliği maçını bıraktık ve Karabük maçına hazırlanıyoruz. Umarım Karabük maçını kazanıp 31 puana ulaşacağız. Bence 31 puan ilk yarı için iyi bir puan. Geçen sene Rizespor'da şampiyonluk yaşarken ilk yarıda 31 puanı yakalamıştık." dedi. Çağlayan, son 2 maçta kaybettiklerini hatırlatarak, bu nedenle taraftardan ve yönetim kurulundan özür dilediklerini ifade etti. Devre arasında eksikliklerini kapatarak ikinci yarıda daha iyi bir performans sahnelemek istediklerini belirten Oğulcan Çağlayan, "Benim gibi tüm arkadaşlarım kulübün ve camianın hedef ve beklentilerinin farkında. Hedefi yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarın bizden beklentisi çok biliyoruz. Bu süreç elbette ki kolay olmayacak. Zaten kolay olsa güzel olmazdı. Taraftar birlik içerisinde bize destek olacak. Biz de mayıs ayında Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşayacağız. Hocamız da hep söylüyor, inşallah Mayıs ayında hedefimize ulaşıp hep beraber sevineceğiz." diye konuştu.