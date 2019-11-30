22 il ve 3 ülkeden 600 sporcu madenciler için mindere çıktı

-Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, RÖP

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- ZONGULDAK



- Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası düzenlendi.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo turnuvası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Site Spor Salonu'nda başladı.

Turnuvaya 22 il ve 3 ülkeden toplamda 600 yakın sporcu katıldı.

Müsabakalar Süper Minikler ve Minikler olmak üzere 2 kategoride yapılıyor. 2 gün süren müsabakaların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa, madalya verilirken antrenörlere ise madenci heykeli verilecek. Site Spor Salonu'nda başlayan müsabakaların ilk gününde birbirinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Minikler minderde birbirlerini tuş edilmek iyice kıyasıya mücadele verdi. Öte yandan minikler sahada mücadele ederken sporcuların aileleri de tribünden çocuklarına destek verdi. Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, Judo'nun Zonguldak'tan en üst seviyede temsil edildiğini söyleyerek, "Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız ve geleneksel hale gelen madenciler turnuvası başladı.

Şu anda 22 il ve 3 ülkeden 600 yakın sporcu 2 gün boyunca yarışacak. Süper Minikler ve Minikler olmak üzere turnuva 2 kategoride devam ediyor. Judo Federasyonu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Dünya Judo Federasyonu protokol üyeleri, Judo Genel Koordinatörü olmak üzere şuanda Judo burada en üst seviyede temsil ediliyor. Hakikaten güzel bir organizasyon oluyor. Ben buradan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e teşekkür ediyorum. Olağan üstü bir çapa ile maçlarımızı eksiksiz yapıyoruz. Biz bu müsabakalarımızı sponsorlukla yapıyoruz. Bizim sponsorumuz Zonguldak Belediyesi Belediye Başkanımız Selim Alan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu müsabakalara Zonguldak'ta 23 sporcu ile katılıyoruz. Temennimiz buraya gelen kafilelerin mutlu bir şekilde dönmeleri"dedi.

“Madencileri anımsatmak bizlerin görevi” Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, madencileri anımsatmanın kendilerinin görevi olduğunu ifade ederek, ''Uluslar arası madenciler judo turnuvasını tekrar düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Salonun tamamı neredeyse dolu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak emeğin başkenti. Madenci kenti. Binlerce insan ekmeğini yerin metrelerce altından kazanıyor. Madencileri anımsatmak bizleri görevi. Bu turnuvayla da onları en şekilde temsil ediyoruz" diye konuştu.





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