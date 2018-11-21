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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
21 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takımı Amasya'da

21 Yaş Altı Salon Hokeyi Milli Takımı Amasya'da

- Türkiye 21 Yaş Altı Salon Hokeyi Erkek Milli Takımının detay görüntüleri - Milli takım antrenmanından görüntüler - Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın açıklamaları - Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'na katılacak milliler, Amasya 'da kamp yapacakAMASYA (AA) - Türkiye 21 Yaş Altı Salon Hokeyi Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Amasya 'da kampa girdi.Avrupa Hokey Federasyonu tarafından 11 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları için Amasya 'ya gelen milli takım aday kadrosu, 27 Kasım'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.İlk maçını 11 Ocak'ta Rusya'ya karşı oynayacak milli takımın rakipleri arasında Polonya, İtalya, İsviçre, Belarus, Hırvatistan ve Avusturya bulunuyor.Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya 'nın ardından bir kamp dönemi daha olacağını, ardından kadronun belirleneceğini söyledi.

Şampiyonada zorlu rakiplerin olmasına rağmen milli takımın çok iyi işler yapacağına inandığını belirten Karakan, "Bu, Türk hokey tarihindeki en önemli şampiyonalardan birisi. Çünkü bu yaş grubunda biz Avrupa’nın en iyi 8 ülkesi arasındayız. Yani en üstündeyiz. Bunun daha tepesi yok. Dolayısıyla bunu çok önemsiyoruz. Buradaki çalışmalar ve başarı ileride A Milli Takım'a yansıyacak." diye konuştu.
Ocak ayında yapılacak şampiyonanın milli takımın kaderini belirleyeceğini aktaran Karakan, "Bu şampiyona bizim geleceğimizi de belirleyecek. Yani burada kendimizi göreceğiz, çünkü zayıf rakiplerle mücadele ettiğiniz zaman bir takım şeyleri de sınırlı görüyorsunuz ama Avrupa'nın en iyileriyle mücadele ettiğimiz zaman eksiklerimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Şampiyon Başkent İsviçre İtalya 

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