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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
2019 TOSFED Baja Kupası - KOCAELİ

2019 TOSFED Baja Kupası - KOCAELİ

- Yarışlardan görüntüler - Dört yarıştan oluşan kupanın ilk ayağı, Kocaeli 'de düzenlenen Körfez Baja Yarışı'yla başladıKOCAELİ (AA) - 2019 TOSFED Baja Kupası'nın ilk yarışı Kocaeli 'de başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen organizasyonun ilk ayağı olan Körfez Baja Yarışı, Körfez Yarış Pisti'nden verilen startla gerçekleşti.Bugün 41,5 kilometre uzunluğundaki "Teksen" etabının iki kez geçilmesinin ardından yarışların ilk günü, Körfez Ralli Kros Parkuru'nda koşulacak seyirci özel etabıyla son bulacak.Yarın 66,1 kilometre uzunluğundaki "Belen" etabını iki kez geçecek olan ekipler, 16.30'dan itibaren Körfez Yarış Pisti'nde yarışı tamamlayacak.218,2 kilometresi özel etap, toplam 384,2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen Körfez Baja Yarışı'na 12 araçla 24 sporcu katılıyor.Yarışların ilk ayağı yarın sona erecek.

Uzunlu Yarış Dera 

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