2019 Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Etabı sona erdi

--Barış Ayhan açıklamaları

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- - Off-Road Türkiye Şampiyonasında Belediye Başkanı Barış Ayhan Co-Pilot oldu SİNOP



- 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. etabı Sinop’ta sona erdi. Yarışın ilk günü seyirciye kapalı 3 etaptan oluşan ‘Yalçın Öztaban Orman Etabı’ ile başladı.

Zorlu orman etabında kıyasıya mücadele eden yarışçılar, ikinci gün ise Bostancılı Kışla Burnu mevkiinde ‘Atam İzindeyiz’ adlı seyirci etabında ter döktü. 25 Off-Road pilotunun yarıştığı etapta Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 0 numaralı öncü araçta Co-Pilot oldu. Ayhan, yaptığı konuşmada, “Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı günde çok düşünceli davranmışlar, bugünkü etabın ismi de Atam İzindeyiz etabı. Etabın ilk tur yarışları yapıldı, şimdi ikinci tur için 0 araç ile kulüp başkanımız Bülent Cevdet Durdu ile birlikte etaba çıkıyoruz. Ben birkaç sene yarıştım, ama belediye başkanlığıyla birlikte Off-Road’a ara verdik. Ama içimizdeki heyecanı hiç kaybetmedik. Fırsat buldukça böyle etaplara çıkıyoruz” ifadelerini kullandı. Yarışların bitiminde ödül alan yarışmacılara kupası protokol tarafından takdim edildi. Yarışların sonunda kupa alan sporcular; Sınıf 1 kategorisinde üçüncü Melis Aksöz, ikinci 54 Redşine Team Nurcan Barçın Şatır, birinci ise Şehmuz Oğuz, Sınıf 2 kategorisinde ikinci Serkan Sivri, birinci Nihat Keskin, Sınıf 3 kategorisinde ise üçüncü Bantboru Offroad Team İlayda Hancı Korkut, ikinci Mehmet Birkan, birinci Andoff Offroad team Ergün Çirkin, Sınıf 4 kategorisinde ikinciler Guisepe S. Agazzi ve Evl Garage Kenan Özsoy, birinci ise Orhan Sakarya oldu. Ayrıca Genel klasmanda üçüncülüğü alan Kenan Özsoy, ikinci Guisepe S. Agazzi, birinci ise Orhan Sakarya ödülünü aldı.



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