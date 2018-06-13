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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
2018 FIFA Dünya Kupası'nda perde açılıyor - MOSKOVA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda perde açılıyor - MOSKOVA

- Taraftarlardan detaylar2018 FIFA Dünya Kupası'nda perde açılıyor - Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçı yarın saat 18.00'de başlayacak - Arjantinli hakem Pitana'nın yöneteceği karşılaşma Moskova 'daki Luzhniki Arena'da oynanacakMOSKOVA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan yarın karşı karşıya gelecek. Moskova 'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak A Grubu karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.Açılış maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Brezilyalı hakem Sandro Ricci ise 4. hakem olarak görev alacak.Nestor Pitana, 1970 ve 1978'de iki Dünya Kupası'nda yer alan Norberto Coerezza'dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010'da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa - Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı.A Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.

Şampiyon Uluslararası Çeyrek Final 

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