2018 Akdeniz Oyunları - Erkek Milli Boks Takımı kafilesi İspanya'ya gitti - ORDU
- Antrenör Mustafa Kalkan'ın konuşması - Kafilede yer alan sporculardan Eren Uzun ile röportaj - Sporculardan Tuğrulhan Erdemir ile röportaj - Sporculardan Onur Şipal ile röportaj - Sporculardan Bayram Malkan ile röportaj2018 Akdeniz Oyunları - Erkek Milli Boks Takımı kafilesi İspanya'ya gitmek üzere kentten ayrıldıORDU (AA) - Ordu 'da kamp yapan Erkek Milli Boks Takımı, 2018 Akdeniz Oyunları'na katılmak üzere kentten ayrıldı.Durugöl Mahallesi'ndeki Güreş Eğitim Kamp Merkezi'nde 20 gün süren hazırlıklarını dün tamamlayan milliler, İspanya'nın Tarragona şehrine gitmek üzere Ordu - Giresun Havalimanı'na geldi. Milli takım, uçakla İstanbul'a, buradan da İspanya'ya gidecek.Antrenör Mustafa Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın çok verimli geçtiğini söyledi.
Ordu kampı öncesi Kastamonu'da çalıştıklarını anımsatan Kalkan, "Müsabakaları yapacağımız kent deniz seviyesinde olduğu için son kamp yeri olarak Ordu 'yu seçtik. Dün itibarıyla da buradaki kampımızı tamamladık." dedi. İspanya'ya madalyalar için gittiklerini vurgulayan Kalkan, "Takımın morali gayet yerinde. Bütün sporcularımıza güveniyorum. İnşallah madalyalarla ülkemize döneceğiz." diye konuştu. 2018 Akdeniz Oyunları'nda boksta Türkiye'yi erkeklerde 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 56 kiloda Ali İhsan Alagaş, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Onur Şipal, 75 kiloda Erol Özkan, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Burak Aksın ve +91 kiloda Eren Uzun temsil edecek. - Milli boksörler iddialıKafilede yer alan sporculardan Eren Uzun, Ordu kampının çok verimli geçtiğini söyledi.
İspanya'ya madalya için gittiğini dile getiren Eren, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini vurguladı.Tuğrulhan Erdemir ise turnuva için çok iyi çalıştığını ve altın madalya için elinden geleni yapacağını kaydetti. Onur Şipal da daha önce iki kez olimpiyatlarda yer aldığını belirterek, "Şimdi sıra Akdeniz Oyunları'nda. İnşallah altın madalya alarak kariyerime bir şampiyonluk daha eklemek istiyorum." diye konuştu. Bayram Malkan, madalya için başta antrenörleri olmak üzere ailesine ve sevenlerine söz verdiğini ifade ederek, bunu başaracağına inandığını söyledi.