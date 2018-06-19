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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
200 kilometre hızla kayalıkların üzerinden süzülen pilotlar nefes kesti

200 kilometre hızla kayalıkların üzerinden süzülen pilotlar nefes kesti

Atlayışlardan detay

Kayalı Yabancı Turist Kamera Adrenalin Irak 

-Kask kamerasından görüntüler

- ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde devam eden Wingsuit atlayışları yerli ve yabancı turistleri büyülüyor. 39’uncu Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin bir ayağı olan Kemaliye ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit etkinliklerini takip eden yerli ve yabancı turistler, wingsuit pilotlarının nefes kesen atlayış ve süzülüşlerini heyecanla izledi. Wingsuit pilotları 900 metrelik yükseklikten kendilerini aşağıya atarak, Kemaliye’nin eşsiz doğası üzerinde 200 kilometrelik hızla süzüldüler. Birçok pilot paraşütle indikleri Fırat Havzası'nın derin sularına kendilerini bırakarak, adrenalinin doruklarına ulaştı.
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