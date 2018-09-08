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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
20. Cumhuriyet Kupası - Demir Grup Sivasspor: 1 - Bursaspor: 1 - SİVAS

20. Cumhuriyet Kupası - Demir Grup Sivasspor: 1 - Bursaspor: 1 - SİVAS

- Demir Grup Sivas spor ve Bursaspor takımlarının sahaya çıkışı - Takımların seyirciyi selamlaması - Karşılaşmadan görüntü - Penaltılardan detaylar - Kupa töreni Futbol: 20. Cumhuriyet Kupası - Demir Grup Sivas spor: 1 - Bursaspor: 1 - Sivas ekibi, rakibine penaltılarda 5 - 4 üstünlük kurarak kupanın sahibi olduStat: Yeni 4 EylülHakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ata YıldırımDemir Grup Sivas spor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Tolgahan Acar), Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Medjani (Dk. 46 Hakan Arslan), Rybalka (Dk. 57 Emre Kılınç), Erdoğan Yeşilyurt, İlker Sayan (Dk. 85 Bedirhan Danışmaz), Aydın Karabulut (Dk. 46 Torje), Cyriac (Dk. 57 Muhammet Demir)Bursaspor: Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Vergini, Chedjou (Dk. 46 Barış Yardımcı), Umut Meraş (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 90 Stancu), Saivet (Dk. 65 Furkan Soyalp), Tunay Torun (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Kembo (Dk. 57 Aytaç Kara), Çağatay Yılmaz (Dk. 63 Lima), Umut NayirGoller: Dk. 26 Tunay Torun (Bursaspor), Dk. 57 Cyriac (Demir Grup Sivas spor)Sarı kart: Dk. 67 Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)SİVAS (AA) - Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı normal süresi 1 - 1 sona eren karşılaşmada Bursaspor'a penaltı atışlarında 5 - 4 üstünlük kuran Demir Grup Sivas spor kazandı.

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