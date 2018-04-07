'2. Genetik ve Biyoteknoloji Bilim Şenliği' - EDİRNE
"2. Genetik ve Biyoteknoloji Bilim Şenliği" - EDİRNE - Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkut Ulucan'ın konuşması - Programdan görüntülerGen analiziyle antrenman metotları geliştirilebiliyor - Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulucan: - "Amacımız yapılacak gen analizleriyle bir birey acaba dayanıklı mı sprinter özellikli mi. Sprinter özelliği ön plandaysa bunu geliştirebilir mi yoksa limitin üzerinde mi. Yada sakatlığa yatkın mı iki üç tane antrenmanı kaldırabilir mi. Bunların hepsini belirleyip bireye yol gösterecek bazı tavsiyelerde bulunabilmeyi hedefliyoruz. "EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyoteknoloji Bölümü Topluluğu tarafından "2. Genetik ve Biyoteknoloji Bilim Şenliği" programı düzenlendi. TÜ Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda "Spor Genetiğinde Güncel Yaklaşımlar" konulu sunum yapan Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkut Ulucan, gen analiziyle sporculara uygun antrenman metotlarının geliştirilebildiğini söyledi.
Gen analizlerinin bireylerin hangi spora daha yatkın oldukları konusunda önemli veriler sağladığını ifade eden Ulucan, şöyle devam etti:"İsteyen istediği sporu ve egzersizi yapabilmeli. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Bizim isteğimiz nasıl biyokimyasal analizler nasıl fizyolojik parametreler bir sporcunun gerek antrenman seçimi ve antrenmana verdiği cevaplarda analiz ediliyorsa bizlerde genetik parametrelerin bu değerlendirmelerde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız yapılacak gen analizleriyle bir birey acaba dayanıklı mı sprinter özellikli mi. Sprinter özelliği ön plandaysa bunu geliştirebilir mi yoksa limitin üzerinde mi. Yada sakatlığa yatkın mı iki üç tane antrenmanı kaldırabilir mi. Bunların hepsini belirleyip bireye yol gösterecek bazı tavsiyelerde bulunabilmeyi hedefliyoruz. Biz gen projelerini hayata geçirerek herkesi bir gen kartı olmasını istiyoruz. Gen kartı olan kişiler tedavi olacağı zaman genetik yapısına göre hangi ilacı kullanmalı ne gibi tedavi uygulanmalı buna yardımcı olmasını istiyoruz. Bunu sadece sporcular için değil tüm bireylere yönelik olmasını amaçlıyoruz. Umarın bunu başarırız."Programa, TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.