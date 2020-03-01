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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Koşusu

15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Koşusu

- - Koşuya katılan sporcuların hazırlıkları - Koşuyu izleyen vatandaşlar - Bayrak sallayan vatandaşlar - Bebek arabası ve evcil hayvanlarıyla koşuya katılanlar - Koşan sporculardan görüntüler - Koşuya katılan engelliler - Koşuya ilginç kostümlerle katılanlar ANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi koştu.

Evcil Hayvan Nato Hayvan 

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