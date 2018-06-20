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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - İSTANBUL

11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - İSTANBUL

- 11. Uluslararası Basketbol Antrenör Seminerinden detaylar - Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın konuşması - Aydın Örs'ün konuşması11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan:"Antrenör sisteminin başarılı olmasını federasyon olarak çok önemsiyoruz ve sürekliliğin esas olduğuna inanıyoruz"İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğinde organize edilen 11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul 'da başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seminere TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TÜBAD Başkanı Aydın Örs katıldı.
Seminerde açılış konuşmasını yapan Ömer Onan, "Amacımız kulüp ve milli takımların başarısı ve bunun istikrarını sağlamak. Bunu yaparken de antrenörleri daha donanımlı hale getirmek istiyoruz. Antrenör sisteminin başarılı olmasını federasyon olarak çok önemsiyoruz ve sürekliliğin esas olduğuna inanıyoruz." dedi.
Aydın Örs ise seminere katılım çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Seminerde çok değerli antrenörler görev alacak. Onlara böyle bir topluluk oluşturduğunuz için çok mutluyum. Biz TÜBAD olarak TBF'ye bizim için çok önemli öneriler sunduk. Onlar da gerçekleştirdiler. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'a ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.TBF'nin kendilerine eğitimi beraber yapma teklifinde bulunduğunu belirten Örs, şunları kaydetti:"Daha önceden Zeljko Obradovic'ten eğitim semineri için bir söz almıştık TÜBAD olarak. Onun da geleceği en iyi tarih bu zamanlarda olduğu için bunun etrafında güzel bir organizasyon yapıldı. İyi bir program, katılım sayısı beklediğimizin üzerinde."Öte yandan CSKA Moskova takımının kuvvet ve kondisyon antrenörü Kostas Chatzichristos da katılımcılara eğitim verdi.Lübnan, Ürdün, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Mozambik, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Kosova ve İsviçre'den de antrenörlerin ağırlandığı seminer, 22 Haziran Cuma günü sona erecek.

Dera İran Milli Takım İsviçre 

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