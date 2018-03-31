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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
10. Campus Cup yelkenli yarışları başladı - MUĞLA

10. Campus Cup yelkenli yarışları başladı - MUĞLA

- İlk gün yarışlarından detaylar - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı İhsan Kalaycı'nın açıklaması10. Campus Cup yelkenli yarışları başladı - Yarışlarda, 26 üniversiteden 450 yelkenci mücadele ediyorMUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 10. Campus Cup yelkenli yarışları başladı.
Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 26 üniversiteden 38 takımda 450 yelkenci mücadele ediyor.Sabah ve öğlen olmak üzere iki yarışın yapıldığı ilk günde ekipler IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4, IRC 5, IRC 6 ve Destek olmak üzere 7 sınıfta mücadele etti.Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı İhsan Kalaycı, yaptığı açıklamada, kulüp olarak yelkenciliğin gelişimine katkı sağladıklarını, buna da en güzel örneğin sadece üniversite öğrencilerinin yarışabildiği Campus Cup olduğunu söyledi.

İki gün boyunca dört yarış yapılacağını aktaran Kalaycı, "Hava şartları oldukça uygun. Yelkenci gençlerimizin ilgisi bizi mutlu ediyor. Yarışları uluslararası boyuta kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.
10. Campus Cup, yarın sona erecek.

Yarış Bild Uluslararası Öğrenciler 

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