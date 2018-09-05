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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
1. Türk Telekom Oyunları Sinop'ta yapıldı

1. Türk Telekom Oyunları Sinop'ta yapıldı

TELEKOM MUDURLUKLERI PERSONELLERININ CALISMALARI

Yarış İş Sağlığı Belgesel Şili 

-ROPORTAJ
-SINOP ILININ BIRINCI OLMASI

- SİNOP

- Sinop’ta 1. Türk Telekom oyunları düzenlendi.
Sinop Bektaşağa köyünde düzenlenen ve Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Samsun İlkadım, Samsun Canik ve Sinop Telekom Müdürlüklerinin katıldığı yarışmada 28 personel yer aldı. Burada konuşan Samsun Türk Telekom Bölge Müdürü Ünal Sade, “Bugün Sinop Bektaşağa köyünde Türk Telekom tarihinde bir ilki yaşamak için birlikteyiz. Türk Telekom oyunlarındayız. Ama aslında bunu Türk Telekom saha oyunları diye düzeltmek lazım. Biz Türk Telekom olarak Türkiye’nin bütün coğrafyasında kırsalında, köyünde, dağında, taşında her yerinde her gün yaptığımız bir işin burada bir senaryo üzerinden oyununu yapmak üzere bir araya geldik. Aslında her gün binlerce tesisi, internet tesisi ve telefon tesisi, Türkiye’nin her yerinde yapıyoruz. 7 tane Telekom müdürlüğümüz var Samsun Bölge Müdürlüğü bünyesinde. Bu Telekom Müdürlüğümüz ekipleri oluştu. Her Telekom müdürlüğünden 4 kişilik ekip oluşturduk. Bu ekipler burada tüm aşamaları ve bu aşamalar yürütülürken iş sağlığı ve güvenlik aşamalarına da dikkat ederek hem telefon hem de internet tesisi gerçekleştirilecekler. Hem takım ruhu içerisinde, dayanışma içerisinde işlerini birlikte yapacaklar hem birbirlerinin deneyimlerini izleyecekler. En kısa sürede en kaliteli ve iş sağlığı güvenliği kurallarına en uygun tesisi yapan ekiplerimiz ödüllendirilecekler. Hem parasal hem de belgesel anlamda ödüllendirilecekler. Çünkü paralar harcanır ama teşekkür belgeleri insanların hatıralarında yerini bulur" dedi.
Yarışmanın sonunda Sinop Türk Telekom Müdürlüğü 1. oldu.
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